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إشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات الإحتلال في طوباس بالضفة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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