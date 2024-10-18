مفوض أممي يحذر كيان الاحتلال من جريمة حرب محتملة في غزة

العالم- الامريكيتان

وقال تورك خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية يبدو أنها مصممة لعزل شمال غزة تماما عن بقية المنطقة".

وأضاف: "مع استمرار القصف والهجمات الأخرى، هناك مخاوف جدية بشأن نقل قسري واسع النطاق للمدنيين لا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي المتعلقة بالإخلاء لأسباب عسكرية ملحة".

وأوضح أن "النقل القسري لجزء كبير من سكان شمال غزة من شأنه أن يرقى إلى أن يكون جريمة حرب".

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها على مدى الأيام العشرة الماضية في شمال غزة، حيث حوصر مئات الآلاف وأصبح من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا تورك إلى "تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى جميع أنحاء غزة".