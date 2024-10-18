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وزير الخارجية الايراني يصل الى اسطنبول

وزير الخارجية الايراني يصل الى اسطنبول
الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فجر اليوم الجمعة إلى إسطنبول قادما من القاهرة، بعد عقد اجتماعات منفصلة مع المسؤولين المصريين والتشاور حول التطورات الإقليمية.

العالم-ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصل فجر اليوم الجمعة إلى إسطنبول، للمشاركة في الجولة الثالثة من اجتماعات آلية جنوب القوقاز.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي قد قال في تغريدة على منصة إكس: يتوجه الدكتور عراقجي إلى تركيا يوم الجمعة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية آلية التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز المعروفة باسم "3+3" (أذربيجان، أرمينيا، إيران، تركيا، جورجيا، روسيا).

وأضاف، كما من المقرر إجراء مشاورات ثنائية مع الوزراء المشاركين والمسؤولين رفيعي المستوى في البلد المضيف.

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