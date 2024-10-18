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الاعلام الحكومي بغزة: الاحتلال قصف 192 مركز إيواء منذ 7 اكتوبر 2023

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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