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المقاومة اللبنانية تعلن قصفها مستوطنة زفلون برشقة صاروخية كبيرة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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