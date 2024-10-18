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‏المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة زفلون بصلية ‏صاروخية كبيرة

‏المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة زفلون بصلية ‏صاروخية كبيرة
الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم الجمعة مستعمرة زفلون بصلية ‏صاروخية كبيرة.

العالم - لبنان

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