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مراسل العالم: طيران الاحتلال استهدف عدة بلدات في صور منذ فجر اليوم

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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