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مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدتي مارون الراس ويارون جنوبي لبنان

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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