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المقاومة اللبنانية تقصف بقذائف المدفعية تجمعا لجنود الاحتلال أطراف كفركلا

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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