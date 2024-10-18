الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

موقع عبري: لواء غولاني دفع الثمن الباهظ في هذه الحرب حيث قتل 101 من قواته من بينهم 72 في 7 اكتوبر العام الماضي

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :