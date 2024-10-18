كيم جونغ أون يعلن نهاية "العلاقة الشريرة" مع كوريا الجنوبية!

العالم -أسيا والباسفيك

وخلال زيارته لمقر الفيلق الثاني للجيش الشعبي الكوري، راجع كيم خطط الدفاع بعد قرار بيونغ يانغ الأخير تفجير الطرق والسكك الحديدية التي تربطها بكوريا الجنوبية، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).

وأكد كيم في محادثاته مع القادة العسكريين أن "جيشنا يجب أن يدرك مرة أخرى الحقيقة القاسية بأن جمهورية كوريا هي دولة أجنبية ودولة معادية بشكل واضح"، وفق ما نقلته الوكالة، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية.

وأضاف كيم أن قطع الطرق والسكك الحديدية مع كوريا الجنوبية "يعني ليس فقط الإغلاق المادي، بل أيضاً نهاية العلاقة الشريرة مع سيئول التي استمرت قرناً بعد قرن... وإنهاء الفكرة غير المعقولة لإعادة التوحيد".

وتابع: "هذا يُعد إعلاناً نهائياً بأن انتهاك سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من قبل كوريا الجنوبية، كدولة معادية، سيقابله استخدام فوري للقوة العسكرية دون التمسك بأي شروط أخرى".

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين منذ أن أعلن كيم في يناير/ كانون الثاني أن سيئول هي "العدو الرئيسي" لبلاده، مشيراً إلى أن الشمال لم يعد مهتماً بإعادة التوحيد.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت يوم الخميس أن دستور كوريا الشمالية يعرّف الآن كوريا الجنوبية كـ"دولة معادية"، في تأكيد لأول مرة على التعديلات القانونية التي دعا إليها كيم في وقت سابق من هذا العام.

وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوى لها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ، في الآونة الأخيرة، نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ البالستية على حدودها الجنوبية.