الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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الدفاع المدني بغزة: منطقة المغراقة وسط القطاع تتعرض لقصف مكثف منذ الصباح

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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