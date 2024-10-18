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الاعلام العبري يعترف بإصابة 31 جنديا في هجوم مسيَّر على حدود لبنان

الاعلام العبري يعترف بإصابة 31 جنديا في هجوم مسيَّر على حدود لبنان
الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعترفت مصادر صحفية عبرية باصابة 31 جنديا باستهداف مسيرة تجمعا عسكريا على حدود لبنان.

العالم - لبنان

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن إصابة 31 جنديًا صهيونيًا جراء انفجار طائرة بدون طيار ضربت يوم أمس تجمعًا لجنود الجيش الصهيوني في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

واعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة. واكد بيان صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية انه بناءً على توجيهات قيادة المقاومة، تعلن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة.

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