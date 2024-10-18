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الدفاع المدني بغزة: منطقة جباليا شمالي القطاع تواجه حملة ابادة ونسفا لمبانيها السكنية

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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