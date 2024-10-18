الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: الجيش يعلن فقط عن الاصابات الخطيرة دون الكشف عن الاصابات المتوسطة والطفيفة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :