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طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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