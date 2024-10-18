البعثة الايرانية في الامم المتحدة: روح المقاومة ستقوى بعد استشهاد السنوار

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, اضافت البعثة الايرانية في منشور لها عبر منصة اكس : عندما قامت القوات الأمريكية بسحب "صدام حسين" من حفرة تحت الأرض، توسل لهم ألا يقتلوه رغم كونه مسلحا، أولئك الذين اعتبروا صدام نموذجاً لهم في المقاومة، قد انهاروا في نهاية المطاف، ومع ذلك عندما يتطلع المسلمون إلى الشهيد السنوار واقفا على أرض المعركة بزيه القتالي وفي العراء وليس في مخبأ، يواجه العدو، فإن روح المقاومة سوف تتعزز وسوف يصبح نموذجا للشباب والأطفال الذين سيواصلون مسيرته نحو تحرير فلسطين.

وتابعت : طالما أن الاحتلال والعدوان قائمان، فإن المقاومة سوف تستمر، لأن الشهيد يبقى حيًا ومصدر إلهام.