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وزير خارجية كيان الاحتلال: غوتيريش يقود أجندة معادية لاسرائيل ولليهود وسنواصل اعتباره شخصية غير مرغوب فيها

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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