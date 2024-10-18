شاهد.. كاميرا العالم توثق الدمار الهائل بالنبطية جراء العدوان الاسرائيلي

العالم - مراسلون

من بلدية النبطية التي كانت هدفا للاحتلال بالامس، ما اسفر عن استشهاد رئيس بلدية النبطية وعضوين واكثر من 13 مدنيا لبنانيين .

هذا المبنى الذي قال الاحتلال الاسرائيلي انه يستهدف نقاطا ومراكز لحزب الله، فاذا بالبلدية تسقط على الارض ومعها شواهد عديدة منها دماء الشهداء وبعض ارغفة الخبز التي كانت تعد لتوزع على المحتاجين.

هذا الشارع الذي يربط البلدية بالسراي الحكومي، لم يعد هناك سوى اطلال وهي بفعل من قام بجريمة كبيرة ولم يتمكن من ان ينال من اهلها. فيما بقيت صورة سيد شهداء محور المقاومة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عالية.

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