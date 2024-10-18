شاهد.. حزب الله يكشف الارقام الحقيقة لخسائر جيش الاحتلال البشرية

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مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الاسرائيلي، اعلنت عن انطلاقتها غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان، مؤكدة انها حصيلة خسائر الاحتلال بلغت حوالي خمسة وخمسين قتيلا وأكثر من خمسمئة جريح في عمليات التصدي، وتدمير عشرين دبابة ميركافا و أربع جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، و إسقاط مسيّرتين من نوع هرميز أربعمئة وخمسين.

الغرفة أعلنت أيضاً تكبيد جيش الاحتلال خسائر فادحة بشرية ومادية، على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة. وأوضحت ، أنّ جيش الاحتلال استقدم منذ بدء العمليات البرية، خمس فرق عسكرية تضم أكثر من سبعين ألف ضابط وجندي ومئات الدبابات والآليات العسكرية. في المقابل كان المئات من مجاهدي المقاومة الإسلامية بكامل جهوزيتهم واستعدادهم للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي باتجاه قرى جنوب لبنان.

ومنذ الساعات الأولى من فجر اليوم هاجم حزب الله بقذائف المدفعية، تحركات لجنود العدو الاسرائيلي، في محيط بلدة كفركلا، عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، كما هاجمت بصليات صاروخية كبيرة، تجمعات لقوات الاحتلال الاسرائيلي، في محيط بلدة عيتا الشعب.

في الجانب الآخر أعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابطين وثلاثة جنود، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة في المعارك التي جرت في جنوب لبنان، وبحسب الإعلام العبري فإن 'عناصر النخبة في لواء جولاني دخلوا مبنى بعد أن تم تعريفه على أنه آمن وبدعم ناري من الجو، وعندما أصبحوا بالداخل، فتحت المقاومة النار تجاههم من مسافة قريبة جدا'.

جيش الاحتلال أكد أيضاً إطلاق المقاومة اللبنانية خمسة عشر صاروخا باتجاه خليج حيفا فيما دوت صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية وقد أعلنت المقاومة استهداف مستوطنات كريات شمونة وكفر فراديم وراموت نفتالي وكفر جلعادي وشتولا بصليات صاروخية ردٍ على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.