الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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صفارات الانذار تدوي في الجولان المحتل

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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