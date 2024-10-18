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حزب الله يدك تجمعات الاحتلال في محيط بلدتي عيتا الشعب وكفركلا

حزب الله يدك تجمعات الاحتلال في محيط بلدتي عيتا الشعب وكفركلا
الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر اليوم الجمعة ، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة، وبعد مرور 10 دقائق واثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى عمدت المقاومة الإسلامية إلى استهدافهم للمرة الثانية ‏بصلية صاروخية كبيرة أيضا.

العالم - لبنان

وأفادت وسائل إعلام عبرية عن وقوع حدث أمني صعب في الشمال عند الحدود مع لبنان، مشيرة عن سماع أصوات مروحيات الإخلاء في جميع أنحاء المنطقة.

ومن جهته اعلن موقع “حدشوت بزمان” العبري عن هبوط عدة مروحيات في مستشفيي رمبام وشيبا تل هشومير.

وفي السياق وبعد رصد المقاومة الإسلامية تحركات لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفركلا قامت عند ‏الساعة 01:05 من فجر اليوم الجمعة باستهدافها بقذائف المدفعية.

وصباحاً قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 مستعمرة زفلون بصلية صاروخية كبيرة، في حين تحدث اعلام العدو عن اطلاق رشقة صاروخية أكثر من 15 صاروخ من جنوب لبنان تجاه خليج حيفا.

وأكدت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في بيان فجر اليوم، أن حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مجاهدو المقاومة الإسلامية، بلغت حوالي 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي.

كما دمر مجاهدو المقاومة 20 دبابة ميركافا، و4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، كما أسقطوا مسيّرتين من نوع “هرمز 450”.

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