الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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جيش الاحتلال يعلن اصابة اثنين من قواته في اطلاق النار جنوب البحر الميت ويقول ان منفذي العملية تسللا من الاردن

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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