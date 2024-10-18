عراقجي: يجب حل القضايا الإقليمية بطريقة سلمية

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الإيراني عند وصوله إلى تركيا أن: بالنظر إلى الوضع الحالي في المنطقة والهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني والظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة، قمت بجولات في المنطقة، والآن وصلت إلى تركيا بعد زيارتي إلى الأردن ومصر في الجولة الأخيرة.

وأضاف: تزامنت هذه الزيارة مع الاجتماع الثاني لوزراء خارجية صيغة '3+3'.

وأشار إلى أن "هناك الآن فهماً مشتركاً في المنطقة حول خطر الصراعات في غزة ولبنان، وأوضاع النازحين، واحتمال توسع الحرب."

وأضاف: "لدينا دائماً علاقات جيدة مع تركيا، وسنجري مشاورات وتنسيقاً إقليمياً خلال لقاءاتي مع وزير الخارجية ورئيس الجمهورية التركية."

وأوضح أن "اجتماع '3+3' سيُعقد بدون حضور جورجيا، لكن باقي دول المنطقة أظهرت العزم على مناقشة قضايا منطقة القوقاز وإجراء التنسيق اللازم."

وأكد في النهاية: "يجب علينا أن نضمن حل القضايا الإقليمية بطريقة سلمية، وأن تساهم الترتيبات الأمنية والسياسية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة."