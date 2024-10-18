إصابة جنديين صهيونيين بإطلاق نار قرب حدود الأردن

العالم - فلسطين

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن مسلحين اثنين أطلقا النار تجاه قوة إسرائيلية قرب مستوطنة “نيئوت هكيكار” جنوب البحر الميت ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

ووفق القناة 14 العبرية؛ يشتبه أن منفذي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت دخلوا من الأراضي الأردنية.

وأعلنت المصادر الفلسطينية عن ارتقاء مقاوم وانسحاب مقاوم آخر بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار

ونفذ الأردني ماهر الجازي (الأحد الماضي 15 سبتمبر الماضي)،عملية إطلاق نار قتلت ثلاثة عسكريين إسرائيليين عند معبر الكرامة الحدودي مع الأردن شرقي الضفة الغربية.

واطلق المنفذ النار من مسافة قريبة جدًا على الحراس المتواجدين في صالة الشحن، قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص شرطة الاحتلال.