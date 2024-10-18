الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة يوآف في الجولان المحتل بصلية صاروخية

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :