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فتح الانتفاضة: نبارك عملية اطلاق النار البطولية قرب الحدود الفلسطينية الاردنية

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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