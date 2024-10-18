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فتح الانتفاضة: هذه العملية رسالة بالنار من الأحرار لحكومة العدو التي تواصل جرائم الابادة في غزة ولبنان وتعتدي على مدن الضفة والقدس

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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