حزب الله ينتقل لمرحلة تصعيدية جديدة في مواجهة الإحتلال

العالم - لبنان

وبعد 18 يوماً من محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل برياً في جنوب لبنان، أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، الانتقال إلى "مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة معه"، وكشف أن حصيلة الخسائر في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة برياً بلغت حوالي 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير 20 دبابة ميركافا، وتدمير أربع جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، وإسقاط مسيّرتين من نوع هرمس 450.

وأكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، حسن فضل الله، أمس الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكّن حتى اليوم من السيطرة الكاملة على أيّ قرية أو الاستقرار في أي قرية، مشيراً إلى أنه "يعتمد سياسة دمِّر صوِّر واهرب".

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى ألفين و412 شهيداً و11 ألفاً و267 جريحاً، وفق حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

ولفتت الوزارة إلى أنّ عدد الضحايا المسجل الأربعاء شمل 12 شهيداً و41 جريحاً في جنوب لبنان و25 شهيداً و88 جريحاً بمحافظة النبطية (جنوب)، إضافة إلى ثلاثة شهداء و14 جريحاً بمحافظة البقاع (شرق)، وخمسة شهداء و36 جريحاً بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق).