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المفوض الاممي لحقوق الانسان: نتائج التقرير الاخير للتصنيف المرحلي المتكامل للامن الغذائي في غزة مروعة وخطر المجاعة مستمر

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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