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المفوض الاممي لحقوق الانسان: "اسرائيل" ملزمة بتسهيل تدفق المواذ الغذائية والامدادات الطبية والمساعدات الانسانية الى غزة وفقا للقانون الدولي

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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