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اعلام الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة في المنطقة الشمالية

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

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