الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: عملية جنوب البحر الميت تؤكد ان نبض الشعوب العربية الحرة لن يتوقف وسيظل مساندا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى دحر الاحتلال

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :