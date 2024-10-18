خطيب جمعة طهران يشيد بدور الشهيد نصرالله في محور المقاومة

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, اضاف حجة الاسلام ابو ترابي فرد، من منبر صلاة الجمعة في جامعة طهران اليوم : ان الشهيد نصر الله، اتّسم بالخصال التي اكد عليها النبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) ومدرسة اهل البيت (عليهم السلام)، مثل العلم والعمل والتقوى والورع وتجنب المعاصي والاجتهاد والمثابرة والصمود واليقين والصبر على القضاء الالهي.

وتابع : الخصال التي اتسم بها الامام الراحل (رضوان الله عليه) وايضا سماحة قائد الثورة الاسلامية وسائر الشخصيات الجليلة في تاريخ الاسلام.

ومضى الى القول : ان الشهيد السيد حسن نصر الله، كان العالم الاسلامي الجليل الذي استطاع على مدى ثلاثة عقود، ومن خلال قيادته وادارته العلمية والاخلاقية والسياسية والعسكرية لحزب الله، ان يحول هذه الشجرة المباركة الى واحة قرانية وقائمة على تعاليم العترة الطاهرة.

واردف خطيب جمعة طهران : ان الشهيد نصر الله، لعب دورا منقطع النظير، بصفته الساعد المقتدر لقائد الثورة الاسلامية الحكيم، في ارساء عمود خيمة الاسلام وبلورة القيم الدينية السامية.

وخلص الى القول : ان المجاهدين والشهداء من امثال السيد حسن نصر الله، واسماعيل هنية ويحيى السنوار واللواء نيلفروشان، اضحوا رمزا للصمود والتضحية في سبيل الله، ومجابهة الظلم والجور والدفاع عن المظلوم ونشر العدالة؛ مؤكدا بان هذه الصفات العظيمة هي التي تضمن للانسان سيره على درب السعادة والرشاد.