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وصول 3 شهداء واكثر من 50 اصابة الى مستشفى العودة بتل الزعتر جراء استهداف عدد من المنازل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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