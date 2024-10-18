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الاعلام العبري: الجيش يعلن عن 53 اصابة بصفوفه خلال 24 ساعة بينهم 50 عند الحدود مع لبنان و3 في غزة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

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