الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة في العراق تقصف هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة بالطيران المسير

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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