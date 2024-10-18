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خليل الحية: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان وخروج الاحتلال من غزة وتحرير أسرانا

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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