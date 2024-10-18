الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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كتائب القسام: لن تتوقف مسيرة جهادنا حتى تحرير فلسطين وطرد آخر صهيوني منها واستعادة كامل حقوقنا المشروعة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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