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كتائب القسام: واهم هذا العدو المجرم إن ظن أنه باغتيال قادة المقاومة العظام من أمثال السنوار وهنية ونصر الله والعاروري يمكن أن يخمد جذوة المقاومة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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