الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجبهة الشعبية: ننعى القائد الوطني يحيى السنوار مهندس ملحمة طوفان الأقصى وأحد أبرز رموز النضال الفلسطيني

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :