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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الصورة الأخيرة التي رسمها الشهيد السنوار من نضاله ستصبح مصدر إلهام لكل المقاومين في المنطقة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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