الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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المجلس السياسي الأعلى في اليمن ينعى الشهيد السنوار ويؤكد على موقف اليمن الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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