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حزب الله يعلن استهداف موقع رأس الناقورة البحري وتجمعا لقوات الاحتلال عند عبارة كفركلا بالقذائف والصواريخ

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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