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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 مصاب خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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