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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في المطلة بإصبع الجليل

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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