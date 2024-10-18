طهران تدعم كل ما توافق عليه "الحكومة والمقاومة" اللبنانية لوقف لإطلاق النار

العالم - ايران

وأصدر مجلس الشورى الإسلامي بيانًا أوضح فيه أن مواقف قاليباف تجاه التطورات الجارية في لبنان لم تختلف عن التصريحات التي أدلى بها خلال كلمته في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وزيارته الأخيرة إلى لبنان، وكذلك في مقابلاته مع وسائل الإعلام.

وأكد البيان: "ما نُسب إلى رئيس البرلمان الإيراني، السيد قاليباف، من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح تمامًا. مواقفه بشأن التطورات الجارية في لبنان لم تختلف عن تلك التي عبر عنها في كلمته بالجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وأيضًا خلال مقابلاته مع وسائل الإعلام."

وتابع البيان: "كانت هذه المواقف واضحة وصريحة، وتتمثل في أن إيران تدعم كل ما يُقرّهُ الشعب اللبناني وحكومته والمقاومة لتحقيق هدنة دائمة. هذا هو الموقف الذي تم التأكيد عليه أيضًا في لقائه مع السيد ميقاتي."

وأضاف البيان: "من الطبيعي ألا يتوهم أي طرف أنه يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة دون موافقة المقاومة. بناءً على ذلك، يمكن أن تكون إيران مستعدة للتعاون مع أوروبا لدعم أي هدنة تحظى بموافقة المقاومة والحكومة اللبنانية."