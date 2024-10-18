الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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بيان المسيرات المليونية في اليمن: دعمنا وإسنادنا لفلسطين ولبنان شعبا ومقاومة ضد العدو الصهيوني ثابت مهما كانت الأخطار والتحديات

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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