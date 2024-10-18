عراقجي: استشهاد السنوار سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين

العالم - ايران

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تغريدة على منصة إكس ان: يحيى السنوار لم يكن يخاف من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة. لقد قاتل بشجاعة حتى الرمق الأخير في ساحة المعركة.

وأضاف، إن مصيره - الذي صورته الصورة الأخيرة بشكل جميل - لن يثني أحدا عن مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، سواء فلسطينيين وغير فلسطينيين.

وتابع، نحن، وعدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين حول العالم، نحيي كفاحه المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني.

وأكد عراقجي أن الشهداء يبقون إلى الأبد، واليوم أصبحت قضية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر حيوية من أي وقت مضى.