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جبهة العمل الإسلامي: نبارك العملية البطولية التي نفذها الشهيدان عامر قواس وحسام أبو غزالة بمنطقة البحر الميت

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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